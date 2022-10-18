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Федотов ответил Зареме: «При чем тут «Сочи»? Я родился в Свердловской области, чем горжусь»

Владимир Федотов ответил на высказывание Заремы Салиховой. После матча со «Спартаком» (2:2) главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о споре с тренером красно-белых Гильермо Абаскалем, сказав: «Так, прыгало что‑то рядом.

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