Федотов ответил Зареме: «При чем тут «Сочи»? Я родился в Свердловской области, чем горжусь»

Владимир Федотов ответил на высказывание Заремы Салиховой. После матча со «Спартаком» (2:2) главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о споре с тренером красно-белых Гильермо Абаскалем, сказав: «Так, прыгало что‑то рядом.