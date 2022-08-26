В Краснодарском крае госавтоинспекторы сопроводили автомобиль с беременной женщиной в лечебное учреждение

К сотрудникам отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Динскому району, находящимся на маршруте патрулирования на пересечении улиц Комсомольской и Пролетарской в станице Динской, за помощью обратился мужчина.
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