Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мастер-класс от «Ансар Аллах»: Как блокировать пролив, не пуская ко дну танкеры

Мастер-класс от «Ансар Аллах»: Как блокировать пролив, не пуская ко дну танкеры

Начнем с хронологии событий предыдущей недели (с 20.07 по 26.07). В понедельник 20 июля руководство йеменских хуситов объявило то, чего с нескрываемым страхом США, Израиль и их ближневосточные союзники ожидали давно, – блокаду судов, связанных с Королевством Саудовская Аравия в акватории Красного моря.

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