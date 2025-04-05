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Царьград

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Воздушная тревога объявлена в 10 регионах Украины из-за обстрелов инфраструктуры.

Воздушная тревога объявлена в 10 регионах Украины из-за обстрелов инфраструктуры.

В десяти областях Украины, включая Киевскую и Харьковскую, объявлена воздушная тревога. Удары по инфраструктуре нанесены спустя полгода после теракта на Крымском мосту.

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