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ГТРК Татарстан

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«Стрела-Ак Барс» проведёт финал чемпионата России по регби против «Динамо»

Казанская «Стрела-Ак Барс» сыграет с московским «Динамо» в финале чемпионата России по регби. Решающий матч состоится в воскресенье, 18 октября, на стадионе «Москвич» в Москве.

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