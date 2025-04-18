Названы ключевые правила эффективного взаимодействия с нейросетями

Три главных условия эффективной работы с нейросетями назвали эксперты ВТБ. Среди них — осознанное отношение к выдаваемым искусственным интеллектом ответам, опора на человеческую экспертизу и грамотная формулировка запросов.
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