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Названы ключевые правила эффективного взаимодействия с нейросетями

Названы ключевые правила эффективного взаимодействия с нейросетями

Три главных условия эффективной работы с нейросетями назвали эксперты ВТБ. Среди них — осознанное отношение к выдаваемым искусственным интеллектом ответам, опора на человеческую экспертизу и грамотная формулировка запросов.

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