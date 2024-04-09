В Госдуме отреагировали на донос из-за фото в желтой куртке на фоне неба

Россияне не могут исключить из своей жизни сочетание желтого и синего цветов, отметил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.
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