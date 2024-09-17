МИД РМ опровергает слухи об открытии дипмиссии на Кирибати

Министерство иностранных дел Республики Молдова опровергает слухи об открытии дипмиссии на Кирибати. «МИД устанавливает дипломатические отношения для укрепления официальных связей между государствами в соответствии с международными процедурами.
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