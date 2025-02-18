СМИ узнали о планах Coca-Cola вернуться в Россию

После возвращение на рынок компания планирует бороться с параллельным импортом.фото: pixabay.com/elainemgsПроизводитель безалкогольных напитков Coca-Cola из США планирует возобновить работу в России и обсуждает стратегию по борьбе с параллельным импортом.
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