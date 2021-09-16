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Руководитель «Росвоенипотеки» встретился с моряками –подводниками на Камчатке

Руководитель «Росвоенипотеки» встретился с моряками –подводниками на Камчатке

На сегодняшний день свое право на обеспечение жилыми помещениями реализовали 300 тысяч военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти, из которых 272 тысячи приобрели жильё, а 18 тысяч получили накопления по окончании военной службы.

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