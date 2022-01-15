Происшествия

8 подписчиков

Поздравление Президента Российской Федерации с днем образования Следственного комитета Российской Федерации

Поздравление Президента Российской Федерации с днем образования Следственного комитета Российской Федерации

Источник: http://kremlin.ru/events/president/letters/67589  .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх