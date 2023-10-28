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Приднестровье не интересует мнение Молдавии по поводу статуса миротворцев

Приднестровье не интересует мнение Молдавии по поводу статуса миротворцев

Для Приднестровья не имеет значения то, как официальный Кишинёв оценивает российскую миротворческую операцию, заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов 27 октября в эфире телеканала ТСВ.

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