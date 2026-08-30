ЧМ-2027. Отборочный турнир. Польша сыграет с Германией, Швеция встретится с Францией и другие матчи

Польша примет Германию, Швеция сыграет с Францией. Чемпионат мира-2027 Отборочный турнир Второй раунд Группа I Положение команд : Испания – 5-2, Украина – 5-2, Грузия – 4-3, Черногория – 4-3, Португалия – 4-3, Греция – 3-4.
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