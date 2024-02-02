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Кому принадлежит Армянская мечта

Кому принадлежит Армянская мечта

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Автор книги «Армянская мечта» Саркис Цатурян рассказал о роли всех 15 провинций Царства Араратского в объединении армянского народа.

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Комментарии
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РЗ
Рудольф Захарян
Я так скажу: сегодня армянам не стоит питаться иллюзиями, а необходимо протереть глаза и действовать так, как подсказывает реальная современная обстановка в мире, куда они сами себя загнали. В первую очередь, необходимо избавиться от внутренних врагов страны, которые исторически всегда ставили Армению в проигрышное состояние перед внешними агрессорами, продолжая это делать и сейчас. Осуществив эту операцию, необходимо всеми доступными средствами сплачивать народ в единое целое, начиная с детских садов и учреждений, твёрдо прививая приоритеты патриотизма перед частными мелочными накоплениями и преклонением личного обогащения. И, наконец, большая часть экономики республики должна быть ориентирована на её максимальное укрепление в сторону военной мощи, привлекая для этих целей всё и всех. И только осуществив всё это хотя бы на 70%, можно будет вспоминать об исторических границах, не смеша, как сегодня, самих себя...
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