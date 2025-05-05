Постпред Украины при ООН Мельник пожаловался на сближение Бразилии с РФ

Бразилия продолжает сближаться с РФ, при этом ей нет дела до развития отношений с Украиной. Об этом в ходе интервью для "РБК-Украина" заявил постоянный представитель страны при ООН, бывший посол Киева в Бразилии Андрей Мельник.