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Штормовое Азовское море унесло жизни двоих отдыхающих

Штормовое Азовское море унесло жизни двоих отдыхающих

В Крыму купание в штормовую погоду обернулось трагедией для группы туристов. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщили, что в результате инцидента на азовском побережье двое мужчин скончались, один человек находится в медицинском учреждении, а судьба четвертого купальщика остается неизвестной — его поиски продолжаются.

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