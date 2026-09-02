Штормовое Азовское море унесло жизни двоих отдыхающих

В Крыму купание в штормовую погоду обернулось трагедией для группы туристов. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщили, что в результате инцидента на азовском побережье двое мужчин скончались, один человек находится в медицинском учреждении, а судьба четвертого купальщика остается неизвестной — его поиски продолжаются.
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