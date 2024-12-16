Глава SuperJob: не могут курьеры зарабатывать в 3-5 раз больше учителей

Находящийся в дефиците квалифицированных работников российский рынок труда разбалансирован, поскольку за счет налогового регулирования сфера услуг развивается опережающими темпами, "перетягивая в себя все больше и больше людей", заявил газете "Коммерсантъ" глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров.