Продажи робособак в России выросли в полтора раза. По итогам прошлого года

В 2023 году в России приобрели на 55% больше домашних робособак и на 41% больше бытовых роботов для помощи по домуКак сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек индекс», в прошлом году в РФ было продано «десятки тысяч» домашних роботов — абсолютных цифр при этом не сообщается.