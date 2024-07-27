Средства ПВО России уничтожили 21 дрон противника над регионами страны Дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 21 дрон противника над регионами страны.
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Средства ПВО России уничтожили 21 дрон противника над регионами страны Дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 21 дрон противника над регионами страны.
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