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Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области присоединились к общероссийской акции «Студенческий десант»

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области присоединились к общероссийской акции «Студенческий десант»

Начальник отделения по организации оформления заграничных паспортов отдела по работе с гражданами Российской Федерации подполковник полиции Наталья Ламтюгина рассказала о работе сотрудников отделения, об оказываемых государственных услугах, возможностях комплекса паспортно-визовых документов нового поколения, стоящего на вооружении в подразделении.

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