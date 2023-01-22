Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области присоединились к общероссийской акции «Студенческий десант»

Начальник отделения по организации оформления заграничных паспортов отдела по работе с гражданами Российской Федерации подполковник полиции Наталья Ламтюгина рассказала о работе сотрудников отделения, об оказываемых государственных услугах, возможностях комплекса паспортно-визовых документов нового поколения, стоящего на вооружении в подразделении.