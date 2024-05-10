Выставка Fimast 2024 сменит локацию

Выставка Fimast 2024 года, B2B-мероприятие, организованное итальянской выставочной группой (IEG)и посвященное технологическим инновациям в цепочках поставок чулочно-носочных изделий, 3D-обуви, бесшовной, технической и спортивной одежды, пройдет с 6 по 8 ноября на выставочных площадях ярмарки Виченцы.