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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ломаченко − о вызове Дэвиса: «Никогда не избегал боев, но сейчас я немного отдохну»

«Знаете, за свою боксерскую карьеру я никогда не сидел без дела и всегда принимал бои. Но мы поговорим о вызове Дэвиса, когда я немного отдохну», − сказал чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко, нокаутировавший Джорджа Камбососа.

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