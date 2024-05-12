Ломаченко − о вызове Дэвиса: «Никогда не избегал боев, но сейчас я немного отдохну»

«Знаете, за свою боксерскую карьеру я никогда не сидел без дела и всегда принимал бои. Но мы поговорим о вызове Дэвиса, когда я немного отдохну», − сказал чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко, нокаутировавший Джорджа Камбососа.