В Москве состоится выставка о пациентах, победивших рак крови

17 сентября в Центре современного искусства Винзавод откроется выставка «Я буду жить!». Это социальный проект НМИЦ гематологии Минздрава России, который проводится уже четвертый год.
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