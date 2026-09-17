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Черчесов — о поражении от «Акрона»: «Мы сыграли неважно. Сегодня был не наш день»

Черчесов — о поражении от «Акрона»: «Мы сыграли неважно. Сегодня был не наш день»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о поражении от «Акрона» (0:2) в матче 9-го тура.

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