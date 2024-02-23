Рязанский художник Андрей Миронов нарисовал портрет бойца Романа Рудакова

Военнослужащий погиб в ходе боёв за город Марьинка Донецкой Народной Республики. Летом прошлого года штурмовики 103-го мотострелкового Краснознамённого полка заняли опорные пункты противника в подвале, однако группу военных блокировали.
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