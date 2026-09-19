Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Почему в раме пластикового окна скапливается вода и как восстановить дренаж

Почему в раме пластикового окна скапливается вода и как восстановить дренаж

Пластиковые окна давно стали привычной частью городских квартир, но их поведение в дождливый сезон иногда ставит в тупик даже внимательных хозяев.

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