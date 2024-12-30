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Царьград

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У замначальника ГАБТУ Шаленого изъят телефон по делу о злоупотреблении полномочиями

У замначальника ГАБТУ Шаленого изъят телефон по делу о злоупотреблении полномочиями

Силовики провели более 15 обысков в управлении и по местам жительства сотрудников.В Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны России и в домах некоторых должностных лиц прошли обыски.

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