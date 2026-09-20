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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Сухая смерть»: от какой еды отказывались пленные немцы?

«Сухая смерть»: от какой еды отказывались пленные немцы?

В советском плену оказалось почти три с половиной миллиона военнослужащих вермахта и армий союзников гитлеровской Германии.

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