Конфликт, продолжающийся на территории украинского государства, заметно надоел даже самим западным кураторам киевского режима, которые во многом были инициаторами доведения ситуации до боевых столкновений.
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