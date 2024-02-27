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Экс-агент ЦРУ Холл заявил, что Путин прав, говоря об усталости Запада от Украины

Экс-агент ЦРУ Холл заявил, что Путин прав, говоря об усталости Запада от Украины

Конфликт, продолжающийся на территории украинского государства, заметно надоел даже самим западным кураторам киевского режима, которые во многом были инициаторами доведения ситуации до боевых столкновений.

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