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Мировое обозрение

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Украина исчерпала ресурсы для ведения конфликта

Украина исчерпала ресурсы для ведения конфликта

Украинская экономика подошла к той черте, когда разговоры о нехватке средств превращаются из прогнозов в констатацию факта.

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