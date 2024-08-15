Будут ли россияне брать ипотеку по экстравысоким ставкам, ЦБ сохраняет жесткость. Обзор Банки.ру

Банки оценили интерес россиян к ипотеке по экстравысоким ставкам, сообщает РБК. На фоне сворачивания и пересмотра ключевых льготных программ ипотеки российские банки в июле зафиксировали резкий рост доли рыночных кредитов по высоким ставкам в выдачах.
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