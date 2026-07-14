Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп уверен, что сенатор Грэм* умер от естественных причин

Трамп уверен, что сенатор Грэм* умер от естественных причин

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) страдал от серьезных проблем со здоровьем, как и его отец, который умер примерно в том же возрасте.

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