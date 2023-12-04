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Стало известно, кто займет пост вице-премьера и министра экономики Алтайского края

Стало известно, кто займет пост вице-премьера и министра экономики Алтайского края

Губернатор внесет кандидатуру Евгения Дешевых на рассмотрение АКЗС в ближайшее время Зампредседателя правительства Алтайского края и министром экономического развития региона станет глава регионального управления по туризму Евгений Дешевых.

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