Стало известно, кто займет пост вице-премьера и министра экономики Алтайского края

Губернатор внесет кандидатуру Евгения Дешевых на рассмотрение АКЗС в ближайшее время Зампредседателя правительства Алтайского края и министром экономического развития региона станет глава регионального управления по туризму Евгений Дешевых.
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