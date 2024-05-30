Пушков сравнил позицию Макрона и Саркози по Украине

Сенатор Алексей Пушков иронично отреагировал на позицию президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину после слов экс-лидера страны Николя Саркози о нецелесообразности столь кардинальных методов.
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