Новые санкции против РФ оставляют президенту США выжженную землю — МИД РФ

Действия США по введению новых антироссийских санкций не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России, 11 января сообщила пресс-служба МИД РФ в Telegram-канале.
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