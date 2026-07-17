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Воронежские новости

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Долги на сотни миллионов рублей привели к блокировке счетов Бутурлиновского ЛВЗ

Долги на сотни миллионов рублей привели к блокировке счетов Бутурлиновского ЛВЗ

Счета Бутурлиновского ликеро-водочного завода оказались заблокированы по решению ФНС. Общая задолженность предприятия достигла 322,1 млн рублей, что фактически поставило старейшее производство региона на грань банкротства.

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