На набережной в Архангельске сбили пешехода

В Архангельске, утром 7 декабря, в районе дома 85 по набережной Северной Двины произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 22-летнюю девушку.
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