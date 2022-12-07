Каюмов не сыграет в Кубке Первого канала из-за травмы

Форвард сборной России Артур Каюмов не примет участия в Кубке Первого канала. Об этом сообщил главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
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