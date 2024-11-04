Британские ученые напугали население, выпустив 10 тысяч гигантских пауков

Тысячи пауков “размером с человеческую руку” разгуливают по Великобритании после того, как Честерский зоопарк выпустил гигантских жутких тварей, напугав местное население.
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