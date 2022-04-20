Полицейские Нерюнгринского района Якутии продолжают мероприятия по профилактике дистанционных мошенничеств

Сотрудники ОМВД России по Нерюнгринскому району на регулярной основе проводят мероприятия по информированию населения о способах и методах обмана, которые используют аферисты с целью завладения их денежными средствами и о том, как не попасть на подобные уловки.

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