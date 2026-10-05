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Царьград

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Тюменская область 7 октября проведет проверку сиреной системы

Тюменская область 7 октября проведет проверку сиреной системы

7 октября в Тюменской области пройдет проверка системы оповещения с 10:40 до 10:44. Звучание сирен будет сигналом для включения радио или ТВ.

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