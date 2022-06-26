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Welt am Sonntag: Украина приобрела у ФРГ еще почти 3 тысячи противотанковых гранатометов

Welt am Sonntag: Украина приобрела у ФРГ еще почти 3 тысячи противотанковых гранатометов

Газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинском кабмине утверждает, что правительство Украины на собственные средства закупило у германского оборонного концерна DND еще 2,9 тысячи противотанковых гранатометов типа RGW 90 Matador.

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