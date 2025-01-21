Маск ответил критикам после своего жеста, похожего на нацистское приветствие

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на спекуляции и обвинения в нацизме после того, как на инаугурации президента США Дональда Трампа он дважды сделал жест, похожий на нацистское приветствие, вскинув руку вверх.
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