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Царьград

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Власть на Украине захватила "ликвидационная комиссия": Всё больше людей ждут прихода русских

Власть на Украине захватила "ликвидационная комиссия": Всё больше людей ждут прихода русских

Власть на Украине де-факто захватила "ликвидационная комиссия", которая не считается с потерями своих граждан.

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