Россиянам объяснили, чем им грозит продажа своей банковской карты

Самое же суровое последствие — уголовная ответственность.фото: pixabay.com/rupixenПродавшие свои карты россияне часто сами становятся жертвами мошенников, самое же суровое последствие — уголовная ответственность.
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