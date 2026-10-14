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Газета.ру

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Третий саммит "Россия – Африка" пройдет в Москве 28 и 29 октября

Третий саммит "Россия – Африка" пройдет в Москве 28 и 29 октября

Организаторы экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», который пройдет в Москве 28-29 октября, опубликовали архитектуру деловой программы, сообщает пресс-служба форума.

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