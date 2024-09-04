Седьмой концертный сезон открывается в зале «Зарядье» 4 сентября

4 сентября откроется Седьмой концертный сезон зала «Зарядье». На сцену выйдут звезды мировой оперы Рамон Варгас и Ильдар Абдразаков в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.
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