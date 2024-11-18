Майдан наоборотВ конце сентября две сотни активистов вышли на митинг к британской военной базе Акротири на юге Кипра, чтобы выразить свой протест против стягивания на остров британских войск и разжигания Лондоном ближневосточного конфликта.
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