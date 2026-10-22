© APМосква не согласится на замораживание украинского конфликта по модели Минских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
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