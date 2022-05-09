В День Победы: 35 знаменитых снимков Великой Отечественной войны

Сейчас нам трудно это представить, но 77 лет назад месяц май стал одним из самых счастливых в истории нашей страны, но счастливым по-особенному — с надрывом и слезами.
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